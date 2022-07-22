Rekabet Kurulu, UNMAŞ’a verilen muafiyeti geri aldı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada bayilerle kendi ürünlerine ayrıcalık sağlamaya yönelik anlaşmalarının soruşturmaya gerek olmadığına yönelik verdiği muafiyet kararını kaldırdığı açıklandı.

UNO markası ile ekmek ve unlu mamüller üreten UNMAŞ’ın perakende satış noktalarında rakipleri satılmadan, tek marka olarak satılmasına yönelik girişimlerinin daha önce ilgili mevzuat çerçevesinde grup muafiyetinden faydalandırıldığı hatırlatıldı. Diğer yandan, şirkete bu muafiyet tanındığı dönemde, aynı zamanda inceleme yapılmaya devam edildiği ve endüstriyel paket ekmek pazarındaki diğer firma ve perakende satış noktalarından görüş, belge ve bilgi toplandığı kaydedildi.

Elde edilen verilerle analiz ve değerlendirmeler yapıldığı ve bunun sonucunda Rekabet Kurulu’nun UNMAŞ’ın önemli bir pazar gücüne sahip olduğu, tek satış talebinin pazarı diğer marka ve üreticilere kapatabileceği, giriş engeli doğurabileceği sonucuna varılarak, muafiyetin kaldırıldığı açıklandı.