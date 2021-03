Rekabet Kurulu’ndan 72 lojistik firmasına ceza

İSTANBUL/DÜNYA

Rekabet Kurulu'nun İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan limanlara karayoluyla konteyner taşımacılığı yapan firmalara yönelik 2018 yılından bu yana yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Buna göre; Arkas ve Ege Ekspres dışında listede yer alan diğer 72 firma, ortak hareket ederek taşıma fiyatlarını regüle ettikleri gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı. Kurul, 72 teşebbüse toplamda 6 milyon 131 bin 584 lira idari para ceza verilmesini kararlaştırdı

Rekabet Kurulu, Eylül 2018’de Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve üyelerinin fiyat tespiti yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma başlatmıştı. Eylül 2019’da 65 şirket daha aynı soruşturma soruşturma kapsamına alınmıştı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde dün yayımladığı duyuruya göre, İzmir merkez ve çevre ilçelerindeki limanlara kara yoluyla konteyner taşımacılığı yapan 74 teşebbüs hakkında, fiyat tespiti yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı. Toplanan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporunu değerlendiren kurul, fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle söz konusu kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle teşebbüslerden 72'sine, 284 lira ile 788 bin 429 lira arasında değişen toplam 6 milyon 131 bin 584 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Arkas ve Ege Ekspres ise şirkete ise idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Rekabet Kurumu’nun resmi sitesinde yayınlanan Rekabet Kurulu'nun idari para cezası kestiği şirketler şöyle sıralandı:

- ADAD Ulus. Taş. Den. ve Tic. Ltd. Şti.

- Ahmet Parmaksızoğlu

- Aksu Nakliyat Özlem Aksu

- Anakaya İnşaat Nakliyat Otomotiv Gıda Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

- Arma Grup Lojistik Tic. Ltd. Şti.

- Arslan Nakliyat San ve Tic. A.Ş.

- Atlas Yurtiçi Yurtdışı Taş. Kont. Dep. Hiz. Ve Pet. Ür. Tic. Ltd. Şti.

- Ayvalık Turizm Taşımacılık Ltd. Şti.

- Balakar Konteyner ve Taşımacılık Ltd. Şti.

- Birlik Gümrük Müşavirliği ve Birliktan Nakl. Kim. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den Oluşan Ekonomik Bütünlük

- Bişer Karabakan

- Bordep Lojistik Taşımacılık Hizmetleri Depolama İnşaat Gıda Hayvancılık Ltd. Şti.

- Borkont Taşımacılık ve Ticaret Ltd. Şti.

- Cansur Taşımacılık Lojistik Petrol Ürünleri Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Ceyhan Kardeşler Nakliyat Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.

- Çardak Kardeşler Nak. Tic. Ltd. Şti.

- Çetbay Taşımacılık Medikal Gıda Turizm İnşaat Otomotiv Proje Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Çimen Nakliyat İsmail Çimen

- Dağ Nakliyat Hüseyin Dağ

- Damper Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

- Deniz Nakliyat Memet Karabakan

- Denlog Uluslararası Taş. Tic Ltd. Şti.

- Diba Nak. İnş. Temiz. Hiz. Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Doztaş Turizm Petrol Ürünleri Taşımacılık Seyahat Ticaret Ltd. Şti.

- Edip Akgül

- Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği

- Ege Söylemezler İnş. Taş. Loj. Gıd. Paz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ve Söylemezler Nakliyat Nesim Söylemez’den Oluşan Ekonomik - Bütünlük

- Ekinci Ulaştırma İlaçlama Nakliyat Petrol Ürünleri Turizm Ticaret ve San. A.Ş. ve EKC Lojistik Ltd. Şti.’den Oluşan Ekonomik Bütünlük

- Ekşioğlu Nakliyat ve Ticaret Serkan Ekşi

- Eysel Lojistik A.Ş.

- Ercan Sertel Madencilik Lojistik ve Denizcilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

- Fidanlar Uluslararası Taşımacılık Turizm ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- Fuat Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Genç Çelik Lojistik İnşaat Taşımacılık Tahmil Tahliye İşleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- Gönültaş Nakliyat Lojistik Tamir Bakım Ltd. Şti.

- Gültekin Lojistik Taşımacılık Ticaret A.Ş.

- Günaydın Loj. Ulus. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Güriş Loj. Dep. Dağ. Taş. Hiz. Ltd. Şti.

- Hernak Nakliyat Hafriyat Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti

- HLY Taşımacılık Otom. Tar. ve Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.

- Hüseyin Yıldız

- İsmail Kaya Nakliyat Taah. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

- İzgi Nakliyat ve Tur. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

- Karataş Lojistik Kerem Karataş

- Kayabaşı Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

- KC Loj. Ve Nakl. Hiz. İnş. San. Tic. A.Ş.

- Kol Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Mehmet Koç

- Mehmet Kuş Nakliyat

- Mesut İnşaat Taahhüt Madencilik Petrol San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

- Nur Nakliyat Kıyasettin Yılmaz

- Özaytekin Nakliyat Süleyman Özaytekin

- Özsoylu Nak. Ltd. Şti.

- Öztürk Kırşehir Nak. Ltd. Şti.

- Pantrans Ulus. Taş. Ltd. Şti.

- Seçkinler Loj. Nak. Gıd. ve Kom. Ltd. Şti.

- Serhat Lojistik Müm. Güm. Nak. Tic. Ltd. Şti.

- Sibel Semiz Nakliyat

- Süleyman Özkan

- Tokyürek Lojistik Hizmetleri ve Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti.

- Toptaş Nak. Tic. Ltd. Şti.

- Ulupınar Nakliyat ve Orman Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti.

- Ün-Ka Nakliyat Lojistik Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

- Viya Liman Hizmetleri ve Taşımacılık Ümit Kaya

- Yanardağ Lojistik A.Ş.

- Yaparoğlu Lojistik A.Ş.

- Yesnak Lojistik Tic. A.Ş.

- YGL Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.

- Yılmaz Kardeşler Uluslararası Lojistik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

- Yılmazlar Petrol Ürünleri Nakliyat Taş. İnş. Teks. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti.

- Yorulmazoğlu Nakliyat Taahhüt Turizm Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve

- YPR Lojistik Yasin Yaparoğlu