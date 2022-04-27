Rekabet Kurulu'ndan bir ceza daha

ANKARA (DÜNYA) - Rekabet Kurulu, yem firmalarının anlaşma ve uyumlu eylemle (4054 sayılı Kanunun 4. Maddesi) rekabet ihlali yaptığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada karar açıklandı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurul’un 4 firmaya idari para cezası verdiği, 3 firmaya ise ceza uygulanmadığı duyuruldu.

Rekabet Kurulu’ndan açıklanan, 2021 yılı gayri safi gelir tutarları üzerinden uygulanan cezalar şöyle:

Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş, 40.516.029,59 TL

C.P. Standart Gıda, 44.780.758,04 TL

Matlı Yem Sanayi ve Ticaret, 58.392.233,77 TL

Erişler Yem San. ve Tic., 15.702.799,53 TL

Kurul, C. Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic ile Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. Rekabet ihlaline yönelik bilgi ve belgeye ulaşılamadığı gerekçesiyle ceza vermedi. Rekabet Kurulu kararlarına karşı Ankara İdare Mahkemelerinde karara karşı dava açabiliyor.