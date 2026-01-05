Rekabet Kurulu'ndan bir şirkete iki ayrı ceza!

Koruma Klor, klor-alkali sektöründe yürütülen iki ayrı soruşturmada iki farklı rekabet ihlali nedeniyle ceza aldı.

Koruma Klor’un bazı küçük ve orta ölçekli şirketlerle birlikte ihalelerde danışıklı hareket ettiği belirlendi. İhalelerde rekabeti bozacak şekilde koordinasyon kuran teşebbüslere toplam 333 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uygulandı.

İkinci soruşturmada ise Koruma Klor bu sefer tek başına pazardaki gücünü kullanarak, rakiplerini zorlayacak şekilde yıkıcı fiyat uyguladığı tespit edildi. Maliyetinin altında satış yaparak rakiplerini pazar dışına itmeyi amaçlayan bu uygulamanın tespit edilmesi sonucunda teşebbüse yaklaşık 164 milyon Türk lirası ceza verildi.