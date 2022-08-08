Rekabet Kurulu'ndan bir teknoloji tabanlı soruşturma daha

ANKARA (DÜNYA) - Rekabet Kurulu, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri, Vava Cars Turkey Otomotiv, Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri, Letgo Mobil İnternet Servisleri hakkında uyumlu eylem maddesinden soruşturma açıldığını duyurdu. Uyumlu eylemin konusunun, şirketlerin Google aramalarında kullanılan kelimeler üzerinde anlaşarak tüketicilerin başka firmalara gidişini önlemek olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, Rekabet Kurulunun çevrimiçi alım-satım yapan bu şirketlerin kendi aralarında “centilmenlik anlaşması” yaparak, Google arama motoru üzerindeki kelimelerde anlaştığı ve hepsinin farklı farklı kelimeleri kullanarak tüketicilerin aramalarında sürekli bu firmaların önde çıkmasını sağladığı, alternatiflere erişimin zorlaştığı yönünde bir bulguyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

Rekabet Kurulu resmi açıklamasında ise çevrimiçi platformlar üzerinden binek araç satışı yapan bu şirketlere yönelik yapılan ön inceleme sonucunda uyumlu eylemleri yasaklayan Rekabet Kanunun 4. Maddesine aykırı hareket iddiasıyla soruşturma açıldığı kaydedildi. İlgili madde, şirketlerin anlaşmalar yaparak rekabeti engellemesi, bozması, kısıtlaması yanında bu etkileri doğuracak anlaşma ve birlikleri yasaklıyor. Şirketlerin anlaşarak belirli bir malı veya hizmete ilişkin fiyat belirlemesi, fiyat kartelleri vb. hareketler bu maddeye göre inceleniyor.