Rekabet Kurulu’ndan Google'a 'Android' soruşturması

Kurul, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda Google hakkında inceleme yapılmasına karar verdi.

Avantaj sağlayıp sağlamadığı incelenecek

Soruşturma, Google ile mobil cihaz üreticileri arasında yapılan sözleşmelerin rekabeti bozup bozmadığına odaklanırken bu kapsamda, Google Arama'nın telefonlarda zorunlu veya varsayılan hale getirilip getirilmediği, Chrome tarayıcısı ve Google Sesli Asistan üzerinden arama hizmetine avantaj sağlanıp sağlanmadığı incelenecek.

Kurul ayrıca, cihaz üreticilerinin Android'in açık kaynak yapısını kullanarak farklı işletim sistemleri geliştirmesinin veya alternatif Android tabanlı sistemleri tercih etmesinin engellenip engellenmediğini araştıracak.

Bunun yanında, uygulama geliştiricileri için hayata geçirilen Android Geliştirici Doğrulama Programı'nda yapılan son değişikliklerin, geliştiricilere ek yük getirerek rekabeti sınırlayıp sınırlamadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Başlatılan incelemede, Google'ın söz konusu uygulamalarının rekabet kurallarını ihlal edip etmediği belirlenecek.