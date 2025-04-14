Rekabet Kurulu'ndan MACFit satışına onay
Rekabet Kurulu, Türkiye genelinde 121 spor salonunu işleten MACFit'in, Actera Group ve Esas Holding tarafından 420 milyon dolar karşılığında Polonyalı Benefit Systems'e satılmasına onay verdi.
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Rekabet Kurulu, Türkiye'de MACFit markasıyla çok sayıda spor salonunu bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş'nin Polonyalı Benefit Systems'e satışına onay verdi.
Şirketin tüm paylarını satın alan Polonyalı şirket, satış bedelini 420 milyon dolar olarak açıklamıştı.
2007 yılında kurulan ve 121 fitness salonunu işleten MACFit'e Esas Holding ve Actera Group, 2010'da yatırım yapmıştı.