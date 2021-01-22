Rekabet Kurulundan Novartis ve Roche’a uyumlu eylem cezası

Rekabet Kurulu, ilaç üreticileri Novartis ve Roche şirketlerine, göz hastalıklarında kullanılan benzer ilaçlardan pahalı olanına yönlendirme yapmak için uyumlu eylem içine girdikleri gerekçesiyle başlattığı soruşturmada iki şirkete de ceza verdi.



Rekabet Kurulundan yapılan açıklamada kararın oybirliğiyle alındığı kaydedildi.

Buna göre, Rekabet Kurulu, Rekabet Kanunun 4. Maddesi çerçevesinde yürütülen soruşturma sonunda, Novartis’e 165 milyon 464 bin TL, Roche’a 112 milyon 972 bin TL idari para cezası verildi. Şirketlerin, 60 gün içinde karara Ankara İdare Mahkemelerinde karara itiraz hakları bulunuyor.