Rekabet Kurulu'ndan teknoloji perakendecilerine soruşturma

Rekabet Kurulu, bazı teknoloji perakendecileri ve bir tedarikçi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin (Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama) ihlal edilip edilmediğini belirlemeye yönelik olduğu açıklandı.