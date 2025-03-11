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Rekabet Kurulu'ndan teknoloji perakendecilerine soruşturma

Dün market zincirlerini radarına alan Rekabet Kurulu, merceği teknoloji perakendecilerine de çevirdi. Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğini belirlemeye yönelik, çok sayıda teknoloji perakendecisi hakkında soruşturma başlattı.

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Rekabet Kurulu, bazı teknoloji perakendecileri ve bir tedarikçi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin (Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama) ihlal edilip edilmediğini belirlemeye yönelik olduğu açıklandı.

 

KAP’a açıklama yapıldı: Rekabet Kurulu'ndan perakende ve tedarikçilere soruşturma açıldıKAP’a açıklama yapıldı: Rekabet Kurulu'ndan perakende ve tedarikçilere soruşturma açıldıEkonomi

 