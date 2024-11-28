Rekabet Kurulu'ndan Trendyol soruşturması kararı

Rekabet Kurulu, Trendyol’un çok kategorili e-pazaryeri alanında satıcılara sunduğu otomatik fiyatlandırma mekanizmasının rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla başlatılan soruşturmayı, sunulan taahhütlerin yeterli bulunmasıyla sona erdirdi.

Trendyol, soruşturma sürecinde taahhüt sunma talebinde bulunarak, sunulan taahhütlerin bağlayıcı hale getirilmesini sağladı. Bu çerçevede Rekabet Kurulu, 03.10.2024 tarihli kararı ile soruşturmayı sonlandırdı.

Otomatik fiyatlandırma ve soruşturma detayları

Trendyol’un 2021 yılında uygulamaya koyduğu otomatik fiyatlandırma mekanizması, e-pazaryerlerinde aynı ürünü satan birden fazla satıcı arasında "Buybox" yarışını kolaylaştırmayı hedefliyordu. Kullanıcılar, "Buybox" kazanan satıcının ürününü sepete eklerken, bu mekanizma satıcılara fiyatlarını otomatik olarak güncelleyebilme imkânı sunuyordu.

Ancak, "Buybox Fiyatına Eşitle" seçeneği gibi uygulamalar nedeniyle platformda fiyat katılaşmalarına ve rekabetin azalmasına yol açabileceği endişeleri doğmuştu.

Trendyol’un taahhütleri

* Trendyol, Rekabet Kurulu’na şu taahhütleri sundu:

* Otomatik fiyatlandırma mekanizmasının kullanımını zorunlu tutmama ve teşvik etmeme.

* "Buybox Fiyatına Eşitle" seçeneğini mekanizmadan çıkarma.

* Fiyatlandırma seçeneklerini, aynı sonucu doğurmayacak şekilde yeniden düzenleme.

* Satıcılarla, otomatik fiyatlandırma sistemine dair diğer satıcılara ait verileri paylaşmama.

* Sistem işleyişine ilişkin eğitim ve bilgilendirme içerikleri sunma.

* Taahhütlere uyumun izlenmesi için üç yıl boyunca Rekabet Kurumu’na rapor sunma.

Bu taahhütlerin, mekanizma uygulamada kaldığı sürece geçerli olacağı ve Trendyol’un çalışanlarına rekabet hukuku eğitimleri vereceği de açıklandı.

Taahhütlerin etkisi ve uygulama süreci

Trendyol’un taahhütleri, kısa kararın tebliğini takiben 60 gün içinde hayata geçirilecek. Rekabet Kurulu, alınan bu önlemlerin rekabet sorunlarını giderme konusunda yeterli olduğunu belirtti.