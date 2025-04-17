Rekabet Kurulu'ndan Varta Pilleri hakkında soruşturma kararı

Küresel otomotiv, endüstriyel ve tüketici pazarları için pil üreten Almanya merkezli pil üreticisi Varta Pilleri hakkında soruşturma açıldı.

Elektrik, elektroteknik ve elektronik malzemelerin ithalatı, ihracatı, paketlenmesi ve toptan ticareti gibi geniş bir faaliyet alanına sahip olan Varta pilleri hakkında yapılan önaraştırmasını karara bağlayan Rekabet Kurulu, 13 Mart 2025 tarihli toplantısında şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Satış fiyatlarına müdahale, müşterilere kısıtlama iddiası

Şirketin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarına doğrudan müdahale ettiği, belirli bölgelerde veya müşteri gruplarında satış kısıtlamaları getirdiği ve internet satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu öne sürülüyor.

Kurul tarafından yürütülecek soruşturma sürecinde, söz konusu ihlallerin gerçekleşip gerçekleşmediği detaylı şekilde incelenecek.

Almanya merkezli şirketten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Soruşturma süreci boyunca şirketin savunmaları alınacak ve nihai karar Rekabet Kurulu tarafından verilecek.

Not: VARTA Akü ve Varta Pilleri aynı şirket değildir.