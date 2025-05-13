Rekabet Kurulu'ndan yapı kimyasalları şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından, Türkiye’de yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin rekabeti sınırlayıcı uygulamalarda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla başlatılan soruşturmada tarafların savunmasını dinledi.

Kurul, İtalyan Mapei hakkında idari para cezası uygulanabileceğini, Chryso-Kat için de ceza uygulanmasına gerek olmadığını belirtirken nihai kararın 28 Mayıs 2025 günü açıklanacağı öğrenildi.

23 Kasım 2023 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, şirketlerin; fiyat artışlarına yönelik anlaşmalar yaptığı, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunduğu, ihalelerde danışıklı hareket ettiği, çalışan ayartmama ve maaş sabitleme anlaşmaları yaptığı, yeniden satış fiyatı belirlediği, internet satışlarını kısıtladığı gibi iddialar incelendi.

Mapei’ye satış fiyatı ve bölge kısıtlaması ihlalinden ceza

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Rekabet Kurulu, Mapei Yapı Kimyasalları'nın, yeniden satıcıların satış fiyatını belirlemek ve bölge/müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğini belirleyerek, idari para cezası uygulanabileceğine karar verdi.

Chryso-Kat Katkı Malzemelerine de benzer şekilde yeniden satış fiyatı belirlediği, bölge/müşteri kısıtlaması yaptığı ve alıcılara rekabet etmeme yükümlülüğü getirdiği tespit edildi. Ancak Kurul, şirketin durumunu değerlendirerek idari para cezası verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

12 müteşebbüs incelendi

Soruşturmanın diğer tarafları olan 12 teşebbüs ile 2 teşebbüs birliği hakkında ise rekabet ihlali teşkil eden herhangi bir eylem tespit edilmedi.