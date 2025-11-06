Rekabet Kurulu'ndan yeni karar: Ferrero’nun fındık alım taahhütleri değişti

Şirketin her yıl eylül-aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapma yükümlülüğü, bu dönemde yaşanan rekolte düşüşü ve kalite sorunları gerekçesiyle 2025 yılına mahsus olmak üzere revize edildi.

Kurul, söz konusu alım taahhüdünün tonajını 2025 yılına özel aşağı yönlü güncelledi. Buna göre, Ferrero, 2025 Eylül ve Aralık döneminde en az 45 bin değil, 30 bin ton kabuklu fındık almak zorunda olacak.

Diğer taahhütler devam ediyor

Rekabet Kurulu’nun 7 Mart 2024 tarihli kararıyla bağlayıcılık kazanan ve 2024–2026 dönemini kapsayan taahhütler kapsamında Ferrero;

-Müdahale referans fiyatının altında fındık alımı yapmama,

-Sezonda 100 bin ton kabuklu fındık alımını aşmama,

-Her yıl Eylül–Aralık döneminde asgari alım yapma yükümlülüklerini sürdürmeye devam edecek.

Rekolte ve kalite kayıpları nedeniyle yapılan bu sınırlı ve geçici revizyon, Rekabet Kurulu'na göre piyasadaki rekabetçi dengeyi korurken, üreticilerin mağduriyetini önlemeyi ve sektörün istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

Günlük para cezası gelebilir

Kurul, revize edilen taahhüde ya da diğer taahhütlerden herhangi birine uyulmaması halinde Ferrero’ya taahhütleri yerine getirmediği süre boyunca günlük idari para cezası uygulayacak.

Kanun’da öngörülen ve taahhütlere uyulmayan sürenin uzaması ile oldukça ağırlaşan yaptırım soruşturmayı Ferrero gibi taahhütle sonlandırmayı tercih eden teşebbüslerin bu taahhütlere bağlı kalmasını sağlamayı hedefliyor.