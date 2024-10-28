Rekabet Kurulu'nun açıklaması ile ortaya çıktı: Obilet, Fransız devine satıldı!

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, "Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu" ifade edildi. Temmuz ayında yapılan başvurunun onaylanmasıyla birlikte ilerleyen günlerde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Çoğunluk hisseleri satılacak

Rekabet Kurulu'nda konuya ilişkin yaptığı açıklamada hisselerin tamamının satışına yönelik onay verildiğini belirtse de Webrazzi'ye açıklamada bulunan OBilet yetkilileri, satış işleminin hisselerin tamamına değil çoğunluk hisselerine yönelik olduğu belirtildi.

Obilet'in fonlama geçmişine bakıldığında özellikle 2015 yılının Haziran ayında Aslanoba ve Earlybird Capital'den Seri A turunda 1.8 milyon dolarlık bir sermaye raise ettiği dikkat çekiyor.

2017 yılının Haziran ayında ise bu defa Earlybird Capital'den 1.5 milyon dolarlık bir sermaye sağlayan Obilet, 2018 yılının Haziran ayında da yine Earlybird Capital'den Seri B turunda 4 milyon dolarlık bir sermaye daha sağladığı görülüyor. 2019 yılında ise EBRD'nin şirkete yatırımı gerçekleşti.

2019 yılının Kasım ayında Seri C turunda Earlybird Capital'den 5 milyon dolar, 2021'in Haziran ayında yine aynı fondan 7 milyon dolarlık bir fon sağlayan Obilet, 18 Haziran 2024'te ise açıklanmayan bir fon büyüklüğünü ise BlaBlaCar'dan sağlamıştı. Şimdi bu fonun çoğunluk hisselerini kapsadığı ortaya çıkmış oldu.