Rekabet Kurulu'nun Google hakkındaki nihai kararı için geri sayım başladı

Rekabet Kurumu, Google'ın çevrim içi reklamcılık ve reklam teknolojileri alanındaki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Rekabet Kurumu'nun merkezinde düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'i kapsayan ekonomik bütünlüğün, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiaları incelendi.

Rekabet Kurumu yetkilileri, Google’ın çevrim içi reklamcılık hizmetlerinde hakim durumunu kullanarak kendine avantaj sağladığı ve bu yolla rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına dikkat çekti.

Soruşturma heyeti temsilcisi, şirketin özellikle "talep tarafı platformları" (DSP) ve yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hakim olduğunu belirtti. Temsilci, Google'ın bu pazar gücünü kötüye kullandığını ifade ederek şirkete idari para cezası uygulanmasını ve pazardaki rekabeti yeniden tesis etmek için yükümlülükler getirilmesini talep etti.

Google ve üçüncü taraf temsilcilerden savunmalar

Toplantıda Google temsilcileri, pazarda hakim durumda olmadıklarını ve rekabet ihlali yapmadıklarını savundu. Bunun yanı sıra toplantıya katılan üçüncü taraf temsilciler, özellikle medya kuruluşlarının ve tüketici örgütlerinin görüşleriyle dikkat çekti.

Tüketici Birliği Federasyonu temsilcisi, Google’ın hakim durumunu kullandığını ve reklam fiyatlarının belirlenmesi noktasında rekabeti engellediğini savundu.

Medya kuruluşları temsilcileri ise Google’ın arama motoru algoritmalarını açıklamadığını belirterek, haberlerinin arama sonuçlarında alt sıralarda yer alması veya hiç görünmemesi nedeniyle görüntülenme oranlarının düştüğünü ifade etti. Bu nedenle şirketin cezalandırılmasını talep ettiler.

Nihai karar bekleniyor

Rekabet Kurulu, soruşturma kapsamındaki nihai kararını 15 gün içinde açıklayacağını duyurdu. Kararın daha erken alınması durumunda ise Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinden kamuoyuna bildirileceği belirtildi.