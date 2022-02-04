Rekabet Kurumu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'yi soruşturmaya dahil etti

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik yapılan değerlendirme ve tespitleri, 27 Ocak 2022 tarihli toplantısında müzakere etti.

Bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına, bu soruşturmanın Rekabet Kurulunun 26 Nisan tarihli kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmaya Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. dahil edildi. (4.2.2022)

Rekabet Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı ve 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yerinde incelemelerde elde edilen belgelere yönelik olarak yapılan değerlendirme ve tespitleri, 27.01.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak;

Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına, bu soruşturmanın Rekabet Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine, 22-06/84-M sayı ile karar verdi."