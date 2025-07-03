Rekabet Kurumu ile TÜRKPATENT arasında işbirliği protokolü imzalandı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki kurum arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. "İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü"nü Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ile TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak imzaladı.

Protokol, Rekabet Kurumu ve TÜRKPATENT'in kurumsal yapılarını güçlendirmeyi, kapasitelerini geliştirmeyi ve ikincil mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca, kurumların yetki ve görev alanlarına giren konuların karşılıklı değerlendirilmesi ve karar süreçlerinin koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kurumlar, görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlarda işbirliği yapacak, rekabetin tesisi, geliştirilmesi ve korunması ile sınai mülkiyet mevzuatının uygulanmasına dair önemli gelişmeleri paylaşacak.

Bu protokolle ülkede sınai mülkiyet haklarının korunması ve rekabetin sağlanmasına yönelik çalışmaların daha etkin, uyumlu ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.