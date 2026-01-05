Rekabet Kurumu onayladı: Peugeot, Citroen ve Opel, Otokoç'a devredildi

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerini sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Nazer Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Peugeot, Citroen ve Opel markalarına ait bayilik faaliyetlerini yürüttüğü tesisler ile bu tesislerde bulunan çeşitli varlıkların Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Diğer sonuçlandırılan işlemler ise şöyle oldu:

Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin belli bir kısmının Qitaihe Longcoal Mining Co Ltd'nin iştiraki Qitaihe Long Coal Mining Sanayi Ticaret Ltd tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Türk Hava Yolları A.O. ve Thai Airways International Public Company Limited arasında akdedilen Ortak İş Anlaşması'na, uygulanmaya başlamasından itibaren 3 yıl ve tarafların mutabakata varması halinde 2 yıl daha bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

Nihai olarak Valeo S.E. tarafından kontrol edilen VLS Chennai'nin ortak kontrolünün, nihai olarak Tata Sons Private Limited tarafından kontrol edilen Tata AutoComp Systems Limited ile nihai olarak Valeo S.E. tarafından kontrol edilen Ichikoh Industries Ltd'nin yeni kurduğu ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

Çelik Motor Ticaret AŞ bünyesinde "www.ikinciyeni.com" markasıyla yürütülen ikinci el araç satışı ve Carwizz Oto Ekspertiz iş kollarının, Yes Oto Kiralama ve Turizm AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ödüyo Finansal Teknoloji AŞ'nin tek kontrolünün QNB ESolutions Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ aracılığıyla Qatar National Bank (Q.P.S.C.) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Eni S.p.A. ve Petroliam Nasional Berhad arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Venator Materials UK Limited'in titanyum dioksit iş kolunun Billions Europe Ltd. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Cadence Design Systems Inc. tarafından Hexagon Smart Solutions AB'nin tasarım ve mühendislik iş kolunun tek kontrolünün devralınması işlemine izin verildi.

Apsiyon Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Aareon Holding GmbH aracılığıyla TPG Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Kocaeli-3 bölgesel hizmet sahasında sunulan kılavuzluk hizmetinin işletme hakkının, ihale usulüyle devredilmesi işlemine izin verildi.

IX SWAT Holdings LLC'nin ortak kontrolünün, KBR Inc. ve OEP Capital Advisors L.P. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.