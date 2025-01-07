Rekabet Kurumu'nda 2024'te 311 işlem incelendi

Rekabet Kurumu’nun 2024 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye'de ve dünya genelinde gerçekleşen birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin önemli veriler paylaşıldı.

6,81 milyar dolarlık işlem

2024 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 311 işlem incelendi. Türkiye kökenli şirketler için 137 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli 6,81 milyar dolar olarak açıklandı.

Bu işlemlerden 131’inde hedef şirket Türkiye kökenli olurken, bildirilen toplam bedel yaklaşık 5,86 milyar dolar oldu. İncelenen 6 özelleştirme işleminin toplam bedeli ise 957 milyon dolar olarak kaydedildi.

Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en çok işlem, 23 adetle bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında gerçekleşti. En yüksek işlem değeri ise mağazalar ve perakende ticaret sektöründe kaydedildi. Özelleştirme işlemleri, “elektrik, gaz ve iklimlendirme üretimi”, “kültür, sanat ve eğlence” ve “imalat” sektörlerinde yoğunlaştı. En yüksek bedelli özelleştirme işlemi, yaklaşık 16 milyar 522 milyon TL ile kültür ve sanat sektöründe gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar ve global hareketler

2024’te yabancı yatırımcılar, Türkiye kökenli şirketlere 47 işlemle toplamda 3,03 milyar dolar yatırım yaptı. Yabancı yatırımcılar arasında Hollanda, 7 işlemle ilk sırada yer aldı. Fransa, 6 işlemle ikinci sırada bulundu. Ayrıca, yabancıların yurt dışında gerçekleştirdiği 164 işlemde toplam 524,34 milyar dolar tutarında bir yatırım bildirildi.

Dünya genelinde 2024 yılında en çok yatırım yapılan sektörler arasında:

* Bilgisayar programlama ve danışmanlık,

* Gıda maddeleri imalatı,

* Parasal aracı kuruluşlar,

* Tarımsal hammadde ticareti,

* Taşımacılık için destekleyici faaliyetler öne çıktı.