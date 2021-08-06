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Rekabet Kurumu’ndan 3 devralmaya onay

Rekabet Kurulu, aralarında Alfa Kimya’nın da bulunduğu bazı devralma işlemlerine onay verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu, Veritas Aktiengesellschaft ve iştirakleri üzerindeki tek kontrolün HDT Automotive Solutions LLC tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ve Bursa Alfa Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Global Chemplast L.P. aracılığı ile Vinmar Grubu tarafından devralınması işlemi Kurulca onaylandı.

Kurul, Diana Food SAS'ın renklendirici işkolunun tek kontrolünün "Holdingselskabet af 18. September 20 ApS" aracılığı ile EQT IX tarafından devralınması işlemine de izin verdi.