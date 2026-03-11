Rekabet Kurumu'ndan denetim devlerine soruşturma

Rekabet Kurumu aralarında "Büyük Dörtlü" (Big Four) olarak bilinen denetim devlerine soruşturma başlattı.

Toplam 65 teşebbüs ve meslek kuruluşun yatırımcıların, kredi verenlerin ve kamu otoritelerinin sağlıklı karar alabilmesi için kritik olan 'şeffaf ve güvenilir bilgi' akışını sağlayıp sağlamadıkları, şirketlerin ve meslek odalarının hizmet fiyatlarını birlikte belirleyip belirlemedikleri ile iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapıp yapmadıkları inceleniyor.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada hizmet fiyatlarının ve müşteri portföyünün rekabete aykırı uygulamalarla paylaşılıp paylaşılmadığı, sektöre girişleri zorlaştırıcı veya rekabeti bozucu kararlar alınıp alınmadığı ve çalışan haklarını ve ücretlerini olumsuz yönde etkileyen bilgi değişimlerinin incelendiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu, hem hizmet alanların, hem de bu sektöre emek veren çalışanların haklarını korumak adına kapsamlı bir soruşturma süreci başlattığını belirtti.