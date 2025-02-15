Rekabet Kurumu'ndan Frito Lay'e dev para cezası!

Rekabet Kurulu, Türkiye’de Doritos, Ruffles, Lay’s, Cheetos ve Çerezza markalarıyla faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası verdi. Şirketin, satış noktalarında rakip firmaların ürünlerini engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu tespit edildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Frito Lay’in bakkal, market ve büfe gibi satış noktalarında rakip cips markalarının satışlarını zorlaştırdığı, satış noktalarına yönelik kısıtlamalar koyarak rekabeti engellediği ifade edildi. Kurul, şirketin piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak adil rekabet ortamına zarar verdiği sonucuna vardı.

Satış noktalarına yeni kurallar getirildi

Rekabet Kurulu, sadece para cezası vermekle kalmayıp, 200 metrekarenin altındaki satış noktalarında uygulanmak üzere Frito Lay’e bazı yükümlülükler getirdi. Bu kapsamda:

* Rakip markaların satışa sunulmasını kolaylaştırmak amacıyla, Frito Lay’e ait stantların %30’u rakip ürünlere ayrılacak.

* Bu alanlar bir seperatör ile bölünecek ve “Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır” etiketi konulacak.

* Satış noktalarında rakip ürünlerin bulunmadığı durumlarda, ayrılan alan Frito Lay ürünleriyle doldurulamayacak.

* Frito Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek ve rekabete aykırı teşviklerde bulunamayacak.

Rekabet Kurulu, alınan bu kararlarla birlikte rakip cips markalarının da daha fazla satış noktasına ulaşmasını sağlayarak tüketicilere sunulan seçeneklerin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.