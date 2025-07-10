Rekabet Kurumu'ndan Google’a 355 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu, daha önce taahhütte bulunduğu yükümlülükleri ihlal ettiği gerekçesiyle Google’a yaklaşık 355 milyon TL idari para cezası kesti.

Rekabeti engellemeyecek yeni bir tasarım istenmişti

2021 yılında alınan kararda, Google’ın genel arama sonuçlarında kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerine kıyasla avantajlı şekilde öne çıkardığı tespit edilmiş ve 296 milyon TL para cezası uygulanmıştı. Ayrıca Google’dan rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek yeni bir tasarım sunması istenmişti.

Süreç devam ederken, bu kez Google’ın "İşletme Reklamları" adıyla devreye aldığı yeni bir tasarımın, daha önce soruşturma konusu olan uygulamalarla aynı nitelik ve işlevlere sahip olduğu belirlendi.

Tasarımın uygulamada kaldığı süre boyunca ceza

Söz konusu tasarım Google tarafından bir süre sonra geri çekilse de Rekabet Kurumu, tasarımın uygulamada kaldığı süre boyunca şirkete günlük idari para cezası verilmesine karar verildi. Uygulanan para cezasının toplamda 355 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi.