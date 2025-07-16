Rekabet Kurumu'ndan kozmetik şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen ön araştırmayı sonuçlandırdı.

Teşebbüslerin, ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit ettikleri gerekçesiyle yürütülen ön araştırma sonucunda Kurul, Bobel markasıyla faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile The Ceel markasıyla faaliyet gösteren Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasını uygun buldu.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.