Rekabet Kurumu'ndan MediaMarkt'a 330 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, elektronik perakendecisi Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturmayı sonuçlandırdı.

Soruşturma, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ile Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. arasında dolaylı bilgi değişimi yapılıp yapılmadığının incelenmesi amacıyla başlatılmıştı.

Rekabet Kurulu’nun 20 Şubat 2025 tarihli kararıyla açılan soruşturmada, söz konusu şirketler arasında “topla-dağıt karteli” niteliği taşıyan bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem olup olmadığı ve bunun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği araştırıldı.

Soruşturma sonucunda Rekabet Kurulu, MediaMarkt’ın “topla-dağıt karteli” niteliği sergileyen bir anlaşma ve/veya uyumlu eyleme taraf olmak suretiyle 4054 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Kurul, 2 Nisan 2026 tarihli kararıyla MediaMarkt’a 330 milyon 322 bin 816,48 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.