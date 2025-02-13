Rekabet Kurumu’ndan Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarına sıkı takip
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan öncesi kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmalarına karşı denetimlerin genişletileceğini açıkladı. Küle, kırmızı et piyasasında hem sahada hem de fiyat analizleriyle sıkı bir takip yürütüldüğünü belirtti. Sosyal medyada yapılan manipülatif açıklamalara dikkat çeken Küle, maliyetle açıklanamayan fiyat artışlarının ağır cezalarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Kurumun, vatandaşların makul fiyatlarla gıda tedarikini sağlamak için tüm paydaşları yakından izlediği vurgulandı.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sektör paydaşlarını uyardı. Küle, gerekirse denetimlerin kapsamını genişleteceklerini belirtti.
İki boyutlu sıkı denetim
Küle, kırmızı et piyasasına yönelik denetimlerin iki yönlü yürütüldüğünü ifade etti. Bir yandan kurum uzmanlarının firmalarda habersiz incelemeler gerçekleştirdiğini, diğer yandan fiyatların sürekli analiz edildiğini söyledi.
Başkan Küle, tarım ve gıda sektöründeki incelemelerin ve ceza uygulamalarının artarak devam edeceğini vurgulayarak, “Ramazan ayı öncesinde fiyat dalgalanmalarına karşı tüm kesimleri uyarıyoruz. Gerekirse denetimlerimizi daha fazla tarafı kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Vatandaşlarımızın makul fiyatla gıda tedarik etmesi önceliklerimiz arasındadır” dedi.
Manipülatif fiyat artışlarına uyarı
Sektör temsilcileri ve bazı birlik başkanlarının fiyatlara ilişkin açıklamalarını yakından izlediklerini belirten Küle, özellikle sosyal medyada kırmızı et fiyatlarıyla ilgili manipülatif söylemler görüldüğünü dile getirdi. Küle, “Tüm sektör paydaşlarını, arz-talep dengesi dışında fiyat artışlarına neden olacak davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarıyorum” ifadelerini kullandı.
Ağır Para Cezası Uyarısı
Küle, maliyetlerle ilişkilendirilemeyen fiyat artışlarının, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali sayılabileceğini belirterek, bu tür ihlallerin yüksek para cezalarıyla sonuçlanabileceğini vurguladı. “Sektördeki tüm paydaşlar, fiyatlarını kendi maliyetleri ölçüsünde ve dış etkilerden bağımsız şekilde oluşturmalıdır” dedi.