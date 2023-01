Rekabet Kurumu'ndan traktör şirketlerine soruşturma

Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri" iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla AGCO Tarım Makineleri Tic. Ltd. Şti., Argo Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti., Başak Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş., Erkunt Traktör Sanayi A.Ş., Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş., IPSO Tarım A.Ş., Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti., Same Deutz Fahr Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.