Rekabet Kurumu'ndan Trendyol Go'nun Uber'e satılmasına onay

Rekabet Kurumu, E-ticaret platformu üzerinden market ve yemek siparişi alanında faaliyet gösteren Trendyol GO hisselerinin yüzde 85’inin Uber tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Uber tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Kurul, başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğmayacağını değerlendirerek işleme izin verdi.

700 milyon dolara satılmıştı

Trendyol GO, yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında ABD devi Uber Technologies'e satmıştı.

İzin verilen işlemle birlikte, UberEats markasıyla dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren UBER’in, Türkiye’de de market ve yemek siparişi alanında faaliyet göstermeye başlaması bekleniyor.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Trendyol GO hizmetlerine devam ederken Uber Eats’in öne çıkan özellikleri ile de entegre edilecek.