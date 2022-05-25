Rekabet soruşturmasında “pişmanlık ve uzlaşma” ceza indirimi getirdi

Mehmet KAYA

ANKARA (DÜNYA)- Rekabet Kurumu tarafından yürütülen bir soruşturmada, taraf şirketin pişmanlık ve uzlaşmayı birlikte talep etmesi Kurul tarafından kabul edildi ve böylece her iki aracın kullanıldığı bir soruşturma sonuçlanmış oldu.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret ile Kınık Maden Suları’nın mineralli su pazarında birbirleriyle güncel ve geleceğe dönük fiyat bilgilerine, fiyat değişim tarihlerine, zamlı fiyatlara ilişkin bilgi değişiminde bulunması iddiasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Soruşturmanın devam ettiği süreç içinde soruşturmaya konu iki şirketin ayrı ayrı uzlaşma talep ettiği ve Kurulun bu talepleri kabul ederek soruşturmayı sonuçlandırdığı vurgulanan açıklamada, “Ayrıca her iki soruşturma tarafınca yapılan aktif işbirliği başvuruları Rekabet Kurulunca kabul edilmiş olup, takdir edilen idari para cezalarında Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında indirim uygulanmıştır.” denildi.

Rekabet Kanunun uzlaşma ve pişmanlık müesseselerini ayrı ayrı ve ikisini birlikte kullanılmasına imkan tanıdığı belirtilen açıklamada, “Rekabet Kurulunun adı geçen teşebbüsler hakkında vermiş olduğu karar, aktif işbirliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar olması bakımından önem taşımaktadır.” denildi.

Cezalarda büyük indirim

Öte yandan Rekabet Kurulu kararı da açıklandı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan karar açıklamasında, Kınık Maden Sularına 2 milyon 322 bin TL, Beypazarı için ise 21 milyon 885 bin TL ceza kesildiği kaydedildi. Karar açıklamasında, Kınık Maden Suları cezasının, aktif pişmanlıktan yüzde 35, uzlaşmadan yüzde 25 oranında indirilerek 928 bin 931 TL’ye, Beypazarı Maden Suları için aktif pişmanlıktan yararlanmaları nedeniyle yüzde 30, uzlaşma için yüzde 25 indirim yapılarak, cezanın 9 milyon 484 bin TL’ye indirildiği bildirildi.