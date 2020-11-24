‘Rekabet’in yeni kuralları

Rekabet Kongresi, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’nci kez düzenleniyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) desteğiyle gerçekleşen etkinliğin bu yılki ana teması “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları”.



Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde düzenlenen kongre ; TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Başkanı Ali Avcı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılışın özel konuğu KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. “Değişen Dünya ve Yeni Senaryolar” başlıklı ilk panele Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Fark Labs Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter, TÜRKONFED International ve TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan, European Neighbourhood Council Yönetici Direktörü Samuel Doveri Vesterbye ve UNDP Türkiye Kapsayıcı Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak katılıyor.

Etkinlik, bugün 10.00-12.30, Çarşamba günü 10.00-12.20 saatleri arasında düzenlenecek ve simültane tercüme hizmeti veriliyor.