Rekabette dengeler değişiyor! OpenAI ve CoreWeave arasında dev anlaşma

OpenAI, yapay zekâ araştırmalarında ihtiyaç duyduğu işlem gücünü artırmak için alternatif sağlayıcılara yönelmeye devam ediyor. Şirket, Microsoft’un Azure bulut altyapısını kullanmaya devam etse de, GPU tabanlı bulut bilişim sağlayıcısı CoreWeave ile beş yıl sürecek 11.9 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Reuters’ın haberine göre, OpenAI bu anlaşma kapsamında CoreWeave’den 350 milyon dolarlık hisse satın alacak. Microsoft’un OpenAI’daki en büyük yatırımcılardan biri olmasına rağmen, iki şirketin ilişkisi son dönemde değişim gösteriyor. OpenAI, Ocak ayında SoftBank ve Oracle ile yaptığı Stargate AI altyapı anlaşmasıyla Microsoft dışındaki seçenekleri değerlendirdiğini ortaya koymuştu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin GPU kaynaklarının yetersiz kaldığını belirterek daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu kapsamda CoreWeave ile yapılan anlaşma, OpenAI’ın altyapısını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Microsoft ve OpenAI rekabeti kızışıyor

Microsoft ise OpenAI’ın teknolojilerine olan bağımlılığını azaltmak için kendi yapay zekâ model ailesini geliştiriyor. Şirket, OpenAI’ın o1 ve o3-mini gibi modellerine alternatif olabilecek ‘MAI’ adlı yapay zekâ model ailesini duyurdu.

CoreWeave, Microsoft ve OpenAI ile büyüyor

GPU tabanlı bulut bilişim hizmetleri sunan CoreWeave, büyük ölçekli yapay zekâ projelerine işlem gücü sağlıyor. Şirket, 2023 yılında 228.9 milyon dolar olan gelirini 2024 itibarıyla sekiz kat artırarak 1.9 milyar dolara ulaştırdı. CoreWeave’in en büyük müşterisi Microsoft olurken, şirketin toplam gelirinin yüzde 62’sini Microsoft oluşturuyor.

Şirketin 32 veri merkezinde 250.000’den fazla Nvidia GPU bulunuyor ve en yeni yapay zekâ işlemcisi Blackwell’i sistemlerine entegre etti. CoreWeave, halka açılmak için başvuruda bulunurken, halka arzdan elde edilecek fonların bir kısmının 7.9 milyar dolarlık borcun ödenmesi için kullanılacağı belirtiliyor.

Başlangıçta bir kripto madenciliği girişimi olarak kurulan CoreWeave, zamanla yapay zekâ odaklı bir bulut bilişim sağlayıcısına dönüşerek sektörün önemli oyuncularından biri hâline geldi. OpenAI ile yapılan bu büyük anlaşma, şirketin gelecekteki büyüme stratejileri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.