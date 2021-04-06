Rekabet'ten 11 MDF üreticisine 271 milyon lira ceza

Leyla İLHAN

Son dönemde üretimlerinin önemli bölümünü ihracata yönlendirdikleri gerekçesiyle mobilya üreticileri tarafından eleştirilen MFD ve yonga levha üreticilerine Rekabet Kurumun’dan ceza geldi.

Rekabet Kurumu aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 firmaya toplam tutarı 271 milyon lira ceza verdi.

Rekabet Kurumu sitesi’nde yer alan bilgilerde MDF ve yonga levha pazarında faaliyet gösteren 14 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını belirterek, ceza verilen 11 firmayı açıkladı:

1. AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 39.087.333,23 TL



2. Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş.’ye 9.132.746,87 TL



3. Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.’ye 5.496.456,97 TL



4. Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 91.523.988,66 TL



5. Orma Orman Mahsulleri Entegre San. ve Tic. A.Ş.’ye 10.180.552,47 TL



6. Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye 13.601.881,49 TL



7. Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 9.441.035,97 TL



8. Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 3.351.934,71 TL



9. Starwood Orman Ürünleri Sanayii A.Ş.’ye 21.431.778,97 TL 10.



10. Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.’ye 67.632.920,22 TL



11. Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.’ye 181.030,93 TL.