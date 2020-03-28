Rekabet’ten Bellona’ya 5.8 milyon lira ceza

28 Mart 2020

Kerim ÜLKER

Rekabet Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yer alan 3 şirkete ceza kesti. Geçen yıl mart ayında Rekabet Kurumu, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının tespit edilerek ilgili kanunun ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay’ın kararı üzerine yeniden değerlendirdi. Rekabet Kurumu değerlendirme sürecinin ardında Boydak Holding AŞ, Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Mart 2019’da açılan soruşturma geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Rekabet Kurumu, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş., o dönemki ismi Boydak Holding olan ve Kasım 2019’da değişen Erciyes Anadolu Holding A.Ş. ve Yön Dayanıklı Tüketim Malları Paz. San. ve Tic. A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı açıkladı. Rekabet Kurumu, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.’nin bayilerin yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine oy birliği ile karar aldı ve 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden, Bellona Mobilya’ya 5 milyon 778 bin TL para cezası verdi.

2016’dan bu yana TMSF yönetiyor

Kurum ayrıca eski adıyla Boydak Holding olan Erciyes Anadolu Holding A.Ş.’nin ve Yön Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi. Bilindiği üzere Kayseri’de kurulu İstikbal, Bellona ve Mondi gibi ünlü markaların içinde bulunduran ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2016 yılı Ağustos ayında kayyım atanan Boydak Holding ve bağlı iştirakleri ardından TMSF bünyesine girmişti. Ekim 2019’da da Boydak Holding’in ismi TMSF tarafından Erciyes Anadolu Holding A.Ş olarak değiştirilmişti.