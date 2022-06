Rekabet'ten bir 'kartel-uyumlu eylem' soruşturması daha

ANKARA (DÜNYA) - Rekabet Kurulu, 12 Mayıs gününde yaptığı toplantıda, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, soruşturmanın, Rekabet Kanununun 4. Maddesini ihlal edip etmediklerine ilişkin olduğu kaydedildi. İlgili madde, rekabeti önleyecek şekilde teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin anlaşmalı eylemlerini yasaklıyor. Maddede, rekabeti engelleme, bozma, kısıtlama amacıyla anlaşma, uyumlu eylem, bu sonucu doğuracak teşebbüs birliği karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasak olarak niteleniyor.

Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturmada tarafların savunmaları dahil süreç işleyecek. Soruşturma açılması, mutlaka ceza ile sonuçlanacağı anlamına da gelmiyor. Genel olarak Kurul, 4. Madde kapsamındaki soruşturmaları somut deliller etrafında oluşturuyor.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, hakkında soruşturma açılan yumurta üreticileri şöyle:

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.

Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.

Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.