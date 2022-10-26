Rekabet'ten Facebook'a 346.7 milyon lira ceza

ANKARA(DÜNYA) - Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Kurul’dan yapılan açıklamaya göre, yapılan incelemede, FACEBOOK’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığı sonucuna ulaşıldı. Bu karar uyarınca, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edildiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verildi.