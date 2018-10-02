Rekabet’ten sahibinden.com’a 10.6 milyon lira ceza
Rekabet Kurumu Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye 10.680.425,98 TL idari ceza verdi.
Hüseyin GÖKÇE
ANKARA-Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamladı.
01 Ekim 2018 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda şirkete 4054 sayılı Kanun'un 16’ncı maddesi uyarınca 10 m ilyon 680 bin 425 lira idari para cezası verildi. Karar oy çokluğu ile alındı.