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Rekabet’ten sahibinden.com’a 10.6 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye 10.680.425,98 TL idari ceza verdi.

Rekabet’ten sahibinden.com’a 10.6 milyon lira ceza
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Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik on-line platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamladı.

 01 Ekim 2018 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda şirkete 4054 sayılı Kanun'un 16’ncı maddesi uyarınca 10 m ilyon 680 bin 425 lira  idari para cezası verildi. Karar oy çokluğu ile alındı.

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