Reklam filmi sonunu getirdi: Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini bitirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ronald Reagan Vakfı, Kanada'nın, Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin olumsuz konuştuğu sahte bir reklamı hileli bir şekilde kullandığını duyurdu.” ifadelerini kullanan Trump, bunun ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararlarına müdahale etmek için yapıldığını savundu.

Trump, gümrük vergilerinin ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu korkunç davranışları nedeniyle, Kanada ile tüm ticaret görüşmeleri sonlandırılmıştır." ifadesini kullandı.​​​​​​​