Reklam Kurulu düğmeye bastı: Yanıltıcı reklamlara 185 milyon TL ceza

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2026 yılının ilk yedi ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosyayı karara bağladı.

Bu dönemde mevzuata aykırı tanıtımlar nedeniyle 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

Kurulun 371'inci toplantısında ise 149 dosya görüşüldü. İncelemeler sonucunda 118 dosya mevzuata aykırı bulundu. Bunların 74'ü hakkında reklam durdurma, 44'ü hakkında ise reklam durdurma ve idari para cezası kararı verildi. Ayrıca 3 dosya için erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

Saç çıkarma vaadine üst sınırdan ceza

Kurul, bir saç spreyi ürününün reklamlarında kullanılan "Her 10 Günde 2000 Yeni Saç Kökü", "Saç Üretimini Aktive Eder" ve "Saç kökleri uyku halinden çıkıyor" ifadelerini inceledi.

Söz konusu iddiaların bilimsel olarak kanıtlanmadığı, ayrıca ürünün saç çıkardığı izlenimi veren görsellere yer verildiği belirlendi. Tanıtımların uyarılara rağmen sürdürülmesi nedeniyle ilgili firmaya üst sınırdan idari para cezası verildi.

Vize garantisi reklamları durduruldu

Reklam Kurulu, vize danışmanlığı hizmeti sunan firmaların "vize randevu garantisi", "vize garantisi", "hızlı başvuru", "kesintisiz destek", "garanti çözüm" ve "%100 onay garantisi" gibi ifadeler kullandığı tanıtımları da değerlendirdi.

İnceleme sonunda beş firmanın yanıltıcı nitelikteki reklam ve tanıtımlarının durdurulmasına karar verildi.

Dini duyguları istismar eden reklamlara tedbir

Sosyal medyada "Kâbe ve Ravza Kokusu" ifadeleriyle yapılan satış ve pazarlama faaliyetleri de kurulun gündemine alındı.

İlk değerlendirmede, vatandaşların dini duygularının istismar edildiği kanaatine varıldı. İnceleme tamamlanıncaya kadar söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı uygulandı.