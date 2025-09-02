Reklam Kurulu karar verdi: 'Gizemli kutu' satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan 360 sayılı toplantısında “gizemli kutu” satışlarını gündeme aldı.

İçeriği belirsiz ürünlerden oluşan ve internet üzerinden tüketicilere pazarlanan kutuların, ekonomik davranışları bozduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirdiği belirlendi.

Haksız ticari uygulama tespiti

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu sonucuna varıldı. Karar doğrultusunda:

* Gizemli kutu ve benzeri satışların haksız ticari uygulama kabul edilmesine,

* Bu tanıtımlara erişim engeli uygulanmasına,

* Yasa dışı faaliyet yürüten siteler hakkında adli tahkikat başlatılması için ilgili kurumlara başvuru yapılmasına karar verildi.

Tüketici hakları için kesintisiz denetim

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin özellikle aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetlerinden korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüketici haklarının korunması, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamaların olumsuz etkilerinden uzak tutulması için çalışmalarımız devam edecek. Mevzuat çerçevesinde ihlalde bulunan kişi ve platformlara idari yaptırımlar uygulanacaktır.”