Reklam Kurulu'ndan e-ticaret devleri Hepsiburada ve Trendyol'a yorum düzenlemeleri nedeniyle ceza

Reklam Kurulu, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada ve Trendyol’a, kullanıcı yorumlarıyla ilgili uygulamaları nedeniyle ceza kestiğini açıkladı. Kurul, her iki platformda da tüketiciyi yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara rastlandığını belirtti.

Hepsiburada'ya olumlu yorum teşviki cezası

Reklam Kurulu, Hepsiburada’da satılan "U.S. Polo Assn" markalı ürünlerde çok sayıda benzer ifadeler içeren yorumların tespit edildiğini açıkladı. Bu yorumların, hazır şablonlar şeklinde tüketicilere sunulduğu ve kullanıcıları olumlu değerlendirme yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Kurul, bu uygulamayı “haksız ticari uygulama” olarak nitelendirerek, Hepsiburada'ya ilgili faaliyetleri durdurma cezası verdi.

Kurul, bu kararını Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 28 ve 32. maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62. maddesine dayandırdı. Bu maddeler, tüketiciyi yanıltıcı reklamlara ve ticari uygulamalara karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.

Trendyol'a olumsuz yorumları yayınlamama cezası

Reklam Kurulu’nun ceza kestiği bir diğer platform ise Trendyol oldu. Kurul, "Tansoy Home" adlı satıcıdan "Mabel" marka teraslı kedi evi satın alan bir tüketicinin yaptığı olumsuz yorumun, Trendyol tarafından yayınlanmamasını haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi. Tüketici, ürünü teslim aldıktan sonra "Dalga geçer gibi 4 parça 20 gramlık ve 5 cm ebadında kedi silüeti göndermişler. Bunu yollamak ayıptır... Mümkün olsa bir yıldızın da altında puanlamak isterdim, ama ne yazık ki en düşük puan bu..." şeklinde yorum yapmıştı. Ancak Trendyol, bu yorumu yayınlanma kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Ticaret Bakanlığı, hem olumlu hem de olumsuz kullanıcı yorumlarının platformlarda sansürlenmeden yayımlanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Kurul, bu tür uygulamaların tüketici haklarını ihlal ettiğini ve kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmasını engellediğini belirtti.

Yorum düzenlemeleri tüketici güvenini zedeliyor

Uzmanlar, e-ticaret platformlarının kullanıcı yorumları üzerindeki bu tür müdahalelerinin, tüketici güvenini zedelediğini ve yanıltıcı ticari uygulamalar kapsamında değerlendirildiğini vurguluyor. Reklam Kurulu’nun aldığı bu kararlar, dijital ticarette şeffaflık ve adil rekabet ortamının sağlanması adına önemli bir adım olarak görülüyor.