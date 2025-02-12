Reklam Kurulu'ndan e-ticaret devleri Hepsiburada ve Trendyol’a yorumlarda 'manipülasyon' ve 'sansür' cezası

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada ve Trendyol’a, tüketiciyi yanıltan uygulamalar nedeniyle ceza verdi.

Yapılan incelemelerde, Hepsiburada’nın bazı ürünlerde şablon halinde hazırlanan olumlu yorumlarla tüketicileri manipüle ettiği, Trendyol’un ise olumsuz müşteri değerlendirmelerini yayınlamayarak sansür uyguladığı tespit edildi.

Hepsiburada’da yorum manipülasyonu tespit edildi

Reklam Kurulu’nun incelemesinde, Hepsiburada’da satılan "U.S. Polo Assn" markalı bazı ürünlerde birbirini tekrar eden, aynı ifadelerle yazılmış çok sayıda olumlu yorum bulunduğu belirlendi. Kurul, bu yorumların tüketicilere hazır şablon olarak sunulduğunu ve alışveriş yapanları olumlu değerlendirme yapmaya yönlendirdiğini tespit etti.

Tespit edilen bazı şablon yorumlar şöyle:

“Çok rahat ve kaliteli… Çok güzel pamuklu ve kaliteli, tavsiye ederim.”

“Kumaşı çok güzel, çok iyi ve kaliteli.”

“Yumuşak, rahat ve tarz.”

Bu uygulamanın, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğu gerekçesiyle, Hepsiburada’ya bu ticari uygulamaları durdurma cezası verildi.

Ürün görsellerindeki yanıltıcı bilgiye de ceza

Reklam Kurulu ayrıca, Hepsiburada’da satılan bir ürünün görselinde “5 yıl garantili” ifadesi yer almasına rağmen, gerçekte 2 yıl garantili olarak satıldığını belirledi. Bu nedenle platforma ilgili reklamları durdurma cezası verildi.

Trendyol’a olumsuz yorum sansürü cezası

Kurul, Trendyol’un olumsuz müşteri yorumlarını yayınlamama uygulamasını da inceledi. Bir tüketicinin, "Tansoy Home" adlı satıcıdan satın aldığı Mabel marka teraslı kedi eviyle ilgili yaptığı olumsuz yorumun yayınlanmadığı tespit edildi.

Tüketicinin yorumu şöyleydi:

“Dalga geçer gibi 4 parça 20 gramlık ve 5 cm ebadında kedi silüeti göndermişler. Mümkün olsa bir yıldızın da altında puanlamak isterdim.”

Ancak Trendyol, bu yorumu yayın politikalarına uymadığı gerekçesiyle reddetti.

Reklam Kurulu, tüketicilerin ürün ve satıcılar hakkında değerlendirme yapma hakkına sahip olduğunu ve bu yorumların olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin yayınlanması gerektiğini belirtti. Olumsuz yorumların sansürlenmesini “haksız ticari uygulama” olarak nitelendirerek, Trendyol’a ilgili uygulamaları durdurma cezası verdi.

Ticaret Bakanlığı: Denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarının tüketiciyi yanıltan uygulamalar konusunda şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Özellikle yorum manipülasyonu, yanıltıcı reklamlar ve olumsuz yorum sansürü gibi uygulamaların yakından takip edileceği belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin güvenini sarsan uygulamalara yönelik sıkı denetimlerin devam edeceğini ve benzer ihlallerin caydırıcı yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.