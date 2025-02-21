Reklam Kurulu'ndan tüketici yorumlarında manipülasyona 30 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, 14 Şubat'taki toplantısında, incelenen 205 dosyanın 183’ünün mevzuata aykırı olduğunu belirlerken, bir dosya için de tedbiren durdurma kararı aldı.

30,2 milyon TL para cezası ve erişim engeli

Mevzuata aykırı bulunan 183 dosyada durdurma cezası ile birlikte toplamda 30,2 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 37 dosyada tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Tüketici yorumlarında manipülasyon tespiti

Toplantıda, tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında deneyimlerini paylaştığı yorum ve derecelendirme sistemlerinin manipüle edilmesinin önüne geçmek için işletmelere doğrulama yükümlülüğü getirildi.

Değerlendirmeyi tesise gitmeyenler yaptı

Kurul tarafından yapılan bir incelemede, bir firmanın "Tesis Yorumları" başlığı altında yayımladığı değerlendirmelerin, ilgili hizmeti satın alan kişiler tarafından yapıldığının doğrulanmadığı tespit edildi. Yorumların Google sistemlerinden alınarak yayınlandığı ve hizmeti gerçekten kullanıp kullanmadığı kanıtlanamayan kişilerin yorum yaptığı belirlendi. Bu nedenle, doğrulama yapılmadan yayımlanan yorumların haksız ticari uygulama olarak değerlendirilerek firmaya idari para cezası kesildi.

Karanlık ticari tasarımlara yaptırım

Kurul, tüketicilerin kararlarını manipüle eden 'karanlık ticari tasarımlar' konusuna da dikkat çekti. Özellikle abonelik iptallerinde, tüketicilerin iradesini olumsuz etkileyen kullanıcı ara yüzleriyle yanıltıcı işlemler yapıldığı tespit edildi. Bu doğrultuda, ilgili firmalara durdurma cezası verilerek idari yaptırımlar uygulandı.

Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan ve mağdur eden reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerini sürdüreceğini belirtti.