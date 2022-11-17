Rekolte ayvada yüzde 15, narda yüzde 20 arttı

Ayva ve nar hasadını başladığı İzmir’in Selçuk ilçesinde basın toplantısı düzenleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'de üretilen 50 milyon ton meyve sebzenin yüz 10'luk bölümünün ihraç edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada 1. konumda olduğunu kaydeden Uçak, meyve sebzede ise ilk 5'te toplam 15 ürün bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin yıllık 200 bin tonla dünya ayva üretiminin yüzde 24'ünü gerçekleştirdiğini belirten Uçak, şöyle konuştu: "Nar üretiminde 500 bin tonun üzerinde üretim ile Türkiye 4. sırada yer almaktadır. Ayva ihracatında Türkiye, dünyada 1.sırada bulunuyor. Türkiye'nin ayva ihracatı dünya ayva ihracatının 43'ünü oluşturuyor. Türkiye 2021 yılında 17,7 milyon dolar ayva ihracatı gerçekleştirdi. Ayva ihracatımızda ilk 3 sırayı Rusya, Almanya ve Hollanda alıyor. Türkiye 2021 yılında 132 milyon dolarlık nar ihracatına imza attı. 2022 yılında şu ana kadar 76 milyon dolarlık nar, 10 milyon dolarlık ayva ihracatı gerçekleşti. Nar ihracatımızda ilk 3 sırayı Rusya, Irak ve Almanya alıyor."

İki üründe de rekolte arttı

Ayvada bu sene geçen seneye göre rekoltenin yüzde 15 civarında arttığını aktaran Uçak, geçen sene 18 milyon dolara yakın olan ihracatın bu yıl 20 milyon doları aşmasını beklediklerini dile getirdi.

Nardaki rekolte artışının ise yüzde 20 civarında olduğunu kaydeden Uçak, "Tam istenilen gibi, kalıntısız, organik ve iyi tarım uygulamayla yapılan üretimimiz var. Geçen sene ürettiğimiz 500 bin tonluk bir üretimimizin yaklaşık yüzde 50'si ihraç edildi. Her geçen gün ihracata talep artışı sağlanıyor. Bu sene de yüzde 10'luk bir artış sağlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.