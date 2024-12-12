Rekor böyle geldi: Merkez Bankası'nın altın rezervinde büyük artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık altın, brüt döviz ve toplam rezerv verilerini açıkladı.

Buna göre brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar artışla 95 milyar 11 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise 541 milyon dolar azalışla 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolara geriledi.

Bankanın toplam rezervi önceki haftaya göre 1 milyar 652 milyon dolar artarak 157 milyar 738 milyon dolardan 159 milyar 390 milyon dolara çıktı.

Rekor böyle geldi

Merkez Bankası'nın rezervinin tarihi seviyelere yükselmesinde altının büyük payı olduğu görüldü.

Buna göre bankanın altın rezervi 26 Ocak'ta 48 milyar dolarken, yüzde 33,95 artışla 6 Aralık'ta 64,3 milyar dolara kadar yükseldi. Yine aynı dönemde brüt döviz rezervi 89,1 milyar dolardan yüzde 6,62'lik artışla 95 milyar dolar seviyesine çıktı.

Toplam rezervin de 137 milyar dolardan yüzde 16,27'lik artışla 159 milyar dolara çıktığı görüldü.

Altının payı arttı

26 Ocak'taki toplam rezervin içindeki altın payı yüzde 35'ken, 6 Aralık'ta bu oranın yüzde 40,36 seviyesine çıkması dikkat çekti.