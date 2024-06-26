Rekor kırıldı: Bankadaki TL mevduat ilk kez 10 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Buna göre bankalardaki toplam Türk Lirası mevduatı ilk kez 10 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı.

CNBC-E'nin haberine göre 14 Haziran haftasında TL mevduatları 527 milyar 130 milyon lira artış göstererek 10 trilyon 320 milyar 325 milyon liraya yükseldi.

14 Haziran itibarıyla bu paranın dolar karşılığı 319 milyar 784 milyon dolar oldu. BDDK verilerine göre 1 Ocak 2014 tarihinden beri TL mevduattaki paranın dolar karşılığı rekor seviyeye yükseldi.

Oran rekoru da kırıldı

BDDK'ın 2014'ten beri açıkladığı haftalık bankacılık sektörü verileri, TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranının yüzde 62,9'la rekor seviyeye çıktığını da gösterdi.

TL mevduatın toplam mevduata oranla en düşük olduğu dönem Aralık 2021'de yüzde 30,9'la görülmüştü.