Rekor kırıldı: Bankadaki TL mevduat ilk kez 10 trilyon lirayı aştı
Doların uzun süredir sabit kalması ve yüksek mevduat faizi oranları, bankalardaki mevduatlara yansıdı. Türk Lirası cinsinden mevduatlar ilk kez 10 trilyon lirayı aştı. Bir haftadaki artış ise 524 milyar lirayı buldu. TL mevduatın toplama oranı da yüzde 63'e yaklaştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Buna göre bankalardaki toplam Türk Lirası mevduatı ilk kez 10 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı.
CNBC-E'nin haberine göre 14 Haziran haftasında TL mevduatları 527 milyar 130 milyon lira artış göstererek 10 trilyon 320 milyar 325 milyon liraya yükseldi.
14 Haziran itibarıyla bu paranın dolar karşılığı 319 milyar 784 milyon dolar oldu. BDDK verilerine göre 1 Ocak 2014 tarihinden beri TL mevduattaki paranın dolar karşılığı rekor seviyeye yükseldi.
Oran rekoru da kırıldı
BDDK'ın 2014'ten beri açıkladığı haftalık bankacılık sektörü verileri, TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranının yüzde 62,9'la rekor seviyeye çıktığını da gösterdi.
TL mevduatın toplam mevduata oranla en düşük olduğu dönem Aralık 2021'de yüzde 30,9'la görülmüştü.