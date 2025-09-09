Rekor rallisi yapan altına Goldtag’le 1 liralık yatırım bile mümkün

Altın fiyatları küresel piyasada rekor seviyelerde seyrederken, ABD merkez bankası FED’in faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artması da fiyatlara destek sağlıyor. Goldman Sachs’ın geçen hafta yayımladığı raporda, FED’in bağımsızlığının darbe alması durumunda altının ons başına yaklaşık 5 bin dolara kadar yükselebileceğini değerlendirmesi ile kurumsal ve bireysel yatırımcıların gözü altında.

Altının yanı sıra gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerin dijital olarak alınıp satılmasını sağlayan ödeme platformları, özellikle bireysel yatırımcıların piyasadaki anlık gelişmelere göre anında işlem yapabilmesini sağlıyor.

Türkiye’nin en büyük ödeme platformlarından Paycell, MoneyPay, Hepsipay, Papara, AhlPay ve PeP’de bu işlem altyapısını entegre olarak sunan Goldtag, kendi uygulamasında ise kullanıcılarına sadece 1 lira gibi küçük bir miktarla bile altın yatırımı yapma imkânı sunuyor. Mesai saatleri dışında da en iyi fiyatlardan yararlanma imkânı sağlayan uygulamada kullanıcılar altını güncel kurdan bozdurup, TL karşılığını kendi banka hesabına 7/24 aktarabiliyor. İstediği takdirde çeyrek, yarım, tam ve gram olmak üzere farklı birimler üzerinden biriktirmeye devam edebiliyor.

Goldtag Kurucu Ortağı ve CEO’su Dolunay Sabuncuoğlu, “Finansal erişimi sade, güvenli ve sosyal bir deneyime dönüştürüyoruz. Goldtag’in mobil uygulamasında kullanıcılarımız, değerli maden alım-satımının yanında, düğün, doğum günü ya da ‘altın günü’ gibi dijital etkinlikler de oluşturarak arkadaşlarından altın gibi kıymetli katkılar toplayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük dijital değerli maden platformu konumunda olan Goldtag’te bugün itibarıyla 2,2 milyon aktif kullanıcı ayda 1 milyonun üzerinde işlem gerçekleştiriyor.

10 milyon dolar yatırım aldı

Blok zinciri teknolojisi temelli dijital varlık geliştiricisi Goldtag, RePie Portföy liderliğinde gerçekleşen ve Turkcell, Colendi, Finberg ile Inveo Portföy’ün katıldığı yatırım turunda aldığı 10 milyon dolar yatırımla, farklı varlık türlerine yatırımı dijitalleştirmeye hazırlanıyor.

“Aldığımız bu yatırımla tokenizasyon altyapımızı devreye alacak, alternatif varlıklara erişimi ölçekli ve regülasyon uyumlu biçimde yaygınlaştıracağız” açıklamasını yapan Sabuncuoğlu, “Değerli madenlerin ötesine geçerek kullanıcılarımıza tarım emtiası (buğday, arpa, mısır), enerji ürünleri (petrol, doğalgaz, elektrik), metaller (bakır, alüminyum, demir) ve güneş enerjisi santralleri gibi alternatif yatırım ürünlerine de erişim imkânı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Altın ve değerli maden otomatları yolda

Kullanıcıların dijital olarak sahip oldukları kıymetli madenleri fiziki olarak çekebilecekleri bir deneyim üzerinde çalışan Goldtag, bu proje kapsamında geliştirilen özel makineleri, Türkiye’nin önde gelen mühendislik firmalarıyla birlikte tasarlıyor.