Rekor sıcaklar klima tartışmasını büyüttü: 3,5 milyar dolarlık dev satın alma gündemde

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Fransa'da etkisini artıran aşırı sıcaklar hem siyasette hem de yatırım dünyasında dikkat çekici gelişmeleri beraberinde getirdi. Ülkenin önde gelen ısıtma ve soğutma ağı işletmecilerinden Idex için yürütülen satın alma yarışında ABD'li finans devi JPMorgan Chase'in en güçlü aday olduğu bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre Paris merkezli özel sermaye şirketi Antin Infrastructure Partners, Idex'i en az 3,5 milyar dolar değerlemeyle satmaya hazırlanırken, JPMorgan'ın Kanada merkezli CPP Investments'ın önüne geçtiği belirtiliyor.

Rekor sıcaklar klima tartışmasını yeniden alevlendirdi

Son günlerde Fransa'da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, resmi verilere göre sıcak hava dalgasına bağlı olarak en az 1.000 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan gelişmeler, Fransa'da uzun yıllardır süregelen klima karşıtı yaklaşımın yeniden sorgulanmasına neden oldu. Çevreci çevreler dahi bazı bölgelerde klima kullanımının artık kaçınılmaz hale geldiğini dile getiriyor.

ABD'de evlerin yaklaşık yüzde 90'ında klima bulunurken, Fransa'da bu oran yüzde 20'nin altında seyrediyor. Özellikle yaz aylarında klimasız otel ve konutlar, hem yerel halkın hem de turistlerin en fazla şikâyet ettiği konular arasında yer alıyor.

Siyasette de klima polemiği

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde klima konusu siyasi tartışmaların da merkezine oturdu.

Ulusal Birlik lideri Marine Le Pen, seçilmesi halinde ülke genelinde kapsamlı bir klima yatırımı başlatacağını açıklayarak, "İnsanların sıcak nedeniyle ölmesi kabul edilemez." dedi.

Solcu siyasetçi Jean-Luc Mélenchon ise yaygın klima kullanımının küresel ısınmayı daha da artıracağını savunarak bu öneriye karşı çıktı.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar ise sıcak hava dalgasının sorumluluğunda ABD'nin yüksek sera gazı emisyonlarının ve yaygın klima kullanımının da payı olduğunu öne sürdü.

Dev yatırım gündemde

JPMorgan'ın satın alma işlemini tamamlaması halinde, Paris'in iş merkezi La Defense başta olmak üzere birçok bölgenin ısıtma ve soğutma altyapısını işleten Idex'in kontrolü ABD'li finans devine geçmiş olacak.

Dünya genelinde 4 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten JPMorgan, böylece enerji altyapısı alanındaki en dikkat çekici yatırımlarından birine daha imza atmış olacak.