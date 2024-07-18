Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın kaç TL? (18 Temmuz)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geldi.

Salı günü bir önceki güne göre 42 dolar artarak 2 bin 464 dolara yükselen ve rekor tazeleyen ons altın, dün de 2 bin 475,81 dolara ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın da hem ons altın hem dolar kurundaki yükselişle beraber artışını sürdürdü. Gram altın dün serbest piyasada 2 bin 626 TL seviyesinden işlem gördü. Çeyrek altın 4 bin 201 TL’den, Cumhuriyet altını ise 17 bin 107 TL’den alıcı buldu.

Ons altının saat 08:11 itibarıyla 2 bin 467 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise aynı dakikalar itibarıyla 2 bin 624 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın da 4 bin 291 lira seviyesinden işlem görüyor.