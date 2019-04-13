Rekora katkı yapan 30 ihracatçıya ödül

13 Nisan 2019

Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olağan Genel Kurul Toplantısı, “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ne de ev sahipliği yaptı.

Genel Kurulda konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2018 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 7’lik artışla 168,1 milyar dolara çıktığını, Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ise; Türkiye ortalamasını geçerek ihracatta yüzde 11’lik ihracat artışı yakaladığını ve 2 milyar 514 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdığını kaydetti.

2018 yılında; Kanatlı sektörünün 1 milyar 28 milyon dolar, Su ürünleri sektörünün ise 958 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Girit, “Hem kanatlı, hem de su ürünleri sektörlerimiz yüzümüzü güldürdü. Bu sektörlerimizin üstün başarısı nedeniyle 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 3 milyar dolar ihracat hedefini, 3.5 milyar dolara yükselttik. Türkiye’de 2023 yılı ihracat hedefine ulaşabilecek, hatta geçecek nadir sektörlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İhracat yapılan ülke sayısı 109’a ulaştı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği; 2017 yılında 102 ülkeye ihracat yaparken, 2018 yılında ihracat yaptığı ülke sayısını 109’a yükseltti. Irak, 165 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Hollanda, 132,6 milyon dolarlık Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri tercih etti. İtalya ise; 77,8 milyon dolarlık ihracatla ismini listenin üçüncü sırasına yazdırdı.

Ege Bölgesi’nden yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında en büyük artışlar ise; Yunanistan, Japonya ve Güney Kore’ye oldu. Yunanistan’a yapılan ihracat yüzde 90’lık artışla 30 milyon dolardan 57 milyon dolara çıkarken, Japonya’ya ihracat yüzde 65’lik artışla 22 milyon dolardan 37 milyon dolara yükseldi. Güney Kore’ye yapılan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı ise; yüzde 521’lik rekor artışla 1,2 milyon dolardan 7 milyon dolara çıktı.

İhracat şampiyonlarının gurur gecesi oldu

Genel Kurul sonrasında; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde 2018 yılında en fazla ihracat yapan 30 firmaya ödülleri verildi. 30 firma birliğin 2018 yılında gerçekleştirdiği 989 milyon dolarlık ihracata 796 milyon dolar katkı sağladı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin ödül verdiği firmalar ise şunlar oldu; “KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş., GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜN. ÜRETİM İHR VE İTH. AŞ, AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş., SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş., NOORDZEE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, AFYON YUMURTA İTH.İHR.VE TİC. A.Ş., KESKİNOĞLU İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KOPUZMAR SU ÜRÜNLERİ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş., ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKS.SAN .A.Ş., ILKNAK SU UR.SAN.VE TIC.A.S., MORE SU ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş., AKUA GROUP SU ÜRÜNLERI A.Ş., RDM İÇ VE DIŞ TİCARET MÜMESSİLLİK LİMİTED ŞİRKETİ, SİLO TARIM SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ., TUMAY BALIKÇILIK GIDA DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, TUMAY SEA FOOD EXPORT İMPORT DIŞ TİCARET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZSU BALIK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, GEDİK TAVUKÇULUK VE TAR.ÜR.TİC SAN.A.Ş., S.S.BAŞMAKÇI 2 NOLU TAVUKÇULUK TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ, S.M.S. GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT VE TİC .A.Ş., İŞLEK GIDA SAN.TİC.VE PAZ.LTD. ŞTİ., OYTUN PAZARLAMA YUMURTA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, YÖRSAN GIDA MAMULLERİ SAN. VE TİC. A. Ş., HAMBURG GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZPEKLER İTH.İHR. SU ÜRÜN.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ., EGE-TAV EGE TARIM HAYVANCILIK YATIRIM TİC.VE SAN.A.Ş., IŞIK YUMURTA GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZLEM TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş., ULU TARIM HAYVANCILIK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA LTD.ŞTİ.”

Turkish Cargo’dan hava kargo ile en fazla ihracat ödülü

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri arasında hava kargo ile en fazla ihracat yapan KLG Gıda Ürünleri İth. İhr. Ve Tic. A.Ş.’ye Turkish Cargo, “Özel Ödül” verdi. Ödülü Kılıç Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan’a Turkish Cargo İzmir Müdürü Faik Deniz verdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Ödül Töreni’nde, bir diğer “Özel Ödül”ün sahibi ise; Su ürünleri sektörüne yaptığı hizmetler anısına Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinden Hüseyin Şengenç oldu. Şengenç’e ödülünü, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan takdim etti.