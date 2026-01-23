Renault'ta elektrikli atağın sonu: 11 bin çalışanlı Ampere sessiz sedasız tasfiye ediliyor

Fransız otomobil devi Renault, Kasım 2023'te elektrikli araç pazarında yer edinmek, kurduğu elektrikli araç birimi Ampere EV'i tasfiye etme kararı aldı.

Elektrikli araç pazarında Tesla ve Çinli üreticilere yetişmek için 'Ampere EV'i kuran Renault, 3 yılın ardından elektrikli araç birimini tasfiye etme kararı aldı. Tasfiye sürecinin temmuz ayına kadar tamamlanması beklenirken, henüz işten çıkarmalara ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

11 binden fazla çalışanı bulunuyordu

Renault'nun 'EV ve yazılım oyuncusu' olarak, markalaştırdığı Ampere'ın, üçte biri mühendis olmak üzere 11 binden fazla çalışanı bulunuyordu. Ampere, maliyetleri 2027 sonrası yüzde 40 azaltma, üretim kapasitesini 2031'de 1 milyon araca çıkarma ve 2030'a kadar model sayısını artırma gibi iddialı hedeflerle kurulmuştu.

Ancak zorlu piyasa koşulları ve EV talebindeki belirsizlikler nedeniyle Renault, Ampere'i bağımsız bir yapı olarak sürdürmekten vazgeçerek bu faaliyetleri ana gruba yeniden entegre etmeyi planlıyor.

Sadeleştirme ve maliyet verimliliği stratejisi

Renault yakın bir zamanda, 2021 yılında kurulan yan kuruluşu Mobilize'ın araç paylaşım hizmetlerini de kapatacağını duyurmuş ve bu grubun faaliyetlerini de gruba yeniden entegre etmişti.

Mobilize'ın ardından Ampere'ı kapatma hamlesi Renault'nun yeni CEO'su François Provost'un organizasyonel sadeleştirme ve maliyet verimliliği stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İHA üretecek

Öte yandan savunma şirketi Turgis Gaillard ile el sıkışan Renault birkaç gün önce insansız hava aracı (İHA) geliştirmeye yönelik bir proje başlattığını duyurmuştu.